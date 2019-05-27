Иск против Рожковой угрожает стабильности гривны – НБУ

Национальный банк отреагировал на иск одного из депутатов, который требует увольнения первого замглавы НБУ Катерины Рожковой.

«Сегодня Нацбанку стало известно с сайта Окружного административного суда города Киева о поступлении иска от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Катерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ. Согласно сообщению пресс-службы суда, истец просит суд признать противоправными действия Катерины Рожковой по незаконному содействию третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Вместе с иском депутат подал заявление о его обеспечении, в которой просит суд до решения спора по сути запретить Катерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ», – процитировал НБУ сообщение суда.

При этом в НБУ подчеркивают, что пока не получили исковое заявление: «Законные основания для ограничения выполнения Катериной Рожковой полномочий первого заместителя председателя НБУ отсутствуют».

В НБУ понимают, что атака на Рожкову – это атака на весь Нацбанк. «В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и созданы угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы», – заявили в пресс-службе НБУ.

Замглаву НБУ можно уволить на основании, указанном в ст. 20 закона «О Национальном банке Украины». «Основание – увольнение заместителя председателя Национального банка “по решению суда” – законодательством не предусмотрено», – заявили в НБУ.

«Национальный банк обеспокоен ситуацией, украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой ​​судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти», – сказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.