Окружной админсуд может лишить Рожкову полномочий заместителя главы НБУ

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В Окружной админсуд Киева поступил иск народного депутата из фракции “Народный фронт” Юрия Савчука с просьбой запретить Екатерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя главы Нацбанка Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
“В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Юрия Савчука к главе НБУ Якову Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совету НБУ, третье лицо – НБУ. Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой по незаконному содействию третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий”, – говорится в сообщении.
Среди прочих требований иска – признать противоправной бездеятельность главы НБУ Смолия и Совета НБУ по несовершению действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать, сообщили в суде.
Как отмечается, вместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка Украины, исполнять полномочия первого заместителя главы НБУ или осуществлять любую деятельность на этой должности.
В настоящее время решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по делу, отметили в суде.
Также в Окружном административном суде напомнили, что согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.
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