В Украине разрешат проектировать многоуровневые паркинги - Минрегион (инфографика)

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Вскоре в общественных заведениях Украины можно будет проектировать многоуровневые паркинги.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.
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“В действие вступает ГСН “Общественные здания и сооружения», который содержит эту норму. Так, встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки могут проектироваться до 5 этажей, тогда как автоматизированные подземные паркинги могут иметь до 9 этажей”, – говорится в сообщении.
С чем связаны такие изменения?
Нехватка паркомест в больших городах, у крупных общественных заведений – всегда проблема. И создание удобных подземных паркингов, особенно многоуровневых, под такими заведениями могло бы стать решением вопроса. К этого проектирование многоуровневых подземных автостоянок не было нормировано в строительных нормах.
Это позволит:
Подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками, а въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны быть удалены от окон жилых домов, помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, участков школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений согласно требования других документов.
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