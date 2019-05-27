В Украине разрешат проектировать многоуровневые паркинги - Минрегион (инфографика)

Вскоре в общественных заведениях Украины можно будет проектировать многоуровневые паркинги.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

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“В действие вступает ГСН “Общественные здания и сооружения», который содержит эту норму. Так, встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки могут проектироваться до 5 этажей, тогда как автоматизированные подземные паркинги могут иметь до 9 этажей”, – говорится в сообщении.

С чем связаны такие изменения?

Нехватка паркомест в больших городах, у крупных общественных заведений – всегда проблема. И создание удобных подземных паркингов, особенно многоуровневых, под такими заведениями могло бы стать решением вопроса. К этого проектирование многоуровневых подземных автостоянок не было нормировано в строительных нормах.

Это позволит:

увеличить количество паркомест, которые могут проектироваться в составе общественных учреждений;

сэкономить пространство на организацию таких парковок;

повысить комфорт посетителей, пользующихся индивидуальным транспортом.

Подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками, а въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны быть удалены от окон жилых домов, помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, участков школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений согласно требования других документов.