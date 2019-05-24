Межбанк: торги прошли по спекулятивному сценарию

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Валютные торги в среду прошли достаточно динамично и по спекулятивному сценарию. К сожалению, с негативным результатом для нацвалюты. Доллар вырос с 26,61/26,65 гривен до 26,7050/26,7450 к концу сессии. При том, что утренние котировки 26,61/26,65 уже были существенно выше вчерашнего закрытия 26,49/26,525.
Против гривны работало два основных фактора:
1) новые поступления возмещений НДС экспортерам на фоне роста спроса на валюту со стороны крупных импортеров перед скорым окончанием месяца;
2) придерживание валюты продавцами в сочетании с спекулятивной раскачкой рынка и откровенной игрой “на повышение”.
Засуетились и обменники, которые из простых статистов межбанка последних недель – опять превратились в самостоятельного игрока валютного рынка. Свои ценники некоторые владельцы обменников меняли по несколько раз за день и в основном – в сторону роста котировок продажи. Население пока весьма сдержанно реагирует на эту игру вверх, но если курс будет расти еще три-четыре дня подряд – цепная реакция пойдет.
Но вернемся к самим торгам. В первый час сессии перевес спроса над предложением быстро подтянул котировки с утренних 26,61/26,65 гривен до 26,65/26,69 на 11:00.
Спрос продолжал расти и НБУ оценил риск негативного развития событий на торгах и вышел на рынок в “анонимном” режиме с продажей доллара по 26,69 гривен за доллар. Он даже постарался, чтобы прошла контролируемая “утечка” такой информации. И все для того – чтобы дать межбанку сигнал о видении регулятором курса доллара на ближайшее время. Продал очень немного (по оценкам отдельных наблюдателей до 10 млн долларов), но цели своей достиг. Котировки в активную фазу сессии сориентировались на регулятор и не пошли существенно выше этого уровня. Курс остановился в пределах 26,66/26,695 гривен за доллар с 12 до 16 часов. Лишь под самый конец дня спекулянты на единичных сделках подтянули котировки к уровню 26,7050/26,7450 на момент формального завершения сессии.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,66 / 26,69
евро – 29,74 / 29,77
российский рубль – 0,4084 / 0,4090
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1126 / 1,1127
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