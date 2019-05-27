Intel предлагает использовать текстиль основным материалом для корпусов двухэкранных ноутбуков

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В недрах лабораторий Intel в Санта-Кларе ведется разработка нескольких вариантов конструкций ноутбуков с двумя экранами.
Intel хочет заменить алюминиевые сплавы, которые сейчас служат основным материалом для изготовления корпусов современных ноутбуков, на ткань.
В рамках проекта Twin River инженеры Intel создали множество прототипов тканевых ноутбуков с двумя 12,3-дюймовыми экранами разрешением 1920х1280 пикселей, обтягивая их самыми разными синтетическими тканями из полиэстера, полиамида и лайкры. Но проект примечателен не столько количеством созданных прототипов (хотя и этим тоже), сколько уровнем производительности этих самых ноутбуков.
Инженерам Intel удалось разместить четырехъядерный 15-ваттный процессор Intel Core U-серии в тонком корпусе с безвентиляторным дизайном без необходимости ограничения мощности CPU.
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