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Intel предлагает использовать текстиль основным материалом для корпусов двухэкранных ноутбуков

Intel предлагает использовать текстиль основным материалом для корпусов двухэкранных ноутбуков

В недрах лабораторий Intel в Санта-Кларе ведется разработка нескольких вариантов конструкций ноутбуков с двумя экранами.

Intel хочет заменить алюминиевые сплавы, которые сейчас служат основным материалом для изготовления корпусов современных ноутбуков, на ткань.

В рамках проекта Twin River инженеры Intel создали множество прототипов тканевых ноутбуков с двумя 12,3-дюймовыми экранами разрешением 1920х1280 пикселей, обтягивая их самыми разными синтетическими тканями из полиэстера, полиамида и лайкры. Но проект примечателен не столько количеством созданных прототипов (хотя и этим тоже), сколько уровнем производительности этих самых ноутбуков.

Инженерам Intel удалось разместить четырехъядерный 15-ваттный процессор Intel Core U-серии в тонком корпусе с безвентиляторным дизайном без необходимости ограничения мощности CPU.

По материалам ITC.ua
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