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В каких сферах в столице больше всего вакансий

В каких сферах в столице больше всего вакансий

В Киеве простаивает более полтысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей.

Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные реестра службы занятости, пишет Сегодня.

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“Изучаю отчет о выполнении Программы занятости населения Киева за первый квартал 2019 года. Последние цифры базы вакансий Киева – 12 100 рабочих мест”, – сообщил Пабат.

В частности, он обратил внимание на разбивку по профессиональным группам:

  • законодатели, высшие ранги госслужащих, управленцы, менеджеры – 545 вакансий;
  • профессионалы – 1249;
  • специалисты – 1476;
  • технические служащие – 804;
  • работники сферы торговли и услуг – 1672;
  • квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства – 179;
  • квалифицированные работники с инструментом – 2049;
  • работники по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологичного оборудования – 1746;
  • простейшие профессии – 2389.

“Согласитесь, занятная разбивка по категориям, из которой следует, что органы занятости разделяют профессионалов и госслужащих, специалистов и законодателей”, – резюмировал Пабат.

По материалам Сегодня
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