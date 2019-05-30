В каких сферах в столице больше всего вакансий

В Киеве простаивает более полтысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей.

Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные реестра службы занятости, пишет Сегодня.

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“Изучаю отчет о выполнении Программы занятости населения Киева за первый квартал 2019 года. Последние цифры базы вакансий Киева – 12 100 рабочих мест”, – сообщил Пабат.

В частности, он обратил внимание на разбивку по профессиональным группам:

законодатели, высшие ранги госслужащих, управленцы, менеджеры – 545 вакансий;

профессионалы – 1249;

специалисты – 1476;

технические служащие – 804;

работники сферы торговли и услуг – 1672;

квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства – 179;

квалифицированные работники с инструментом – 2049;

работники по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологичного оборудования – 1746;

простейшие профессии – 2389.

“Согласитесь, занятная разбивка по категориям, из которой следует, что органы занятости разделяют профессионалов и госслужащих, специалистов и законодателей”, – резюмировал Пабат.