В каких сферах в столице больше всего вакансий

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В Киеве простаивает более полтысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей.
Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные реестра службы занятости, пишет Сегодня.
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“Изучаю отчет о выполнении Программы занятости населения Киева за первый квартал 2019 года. Последние цифры базы вакансий Киева – 12 100 рабочих мест”, – сообщил Пабат.
В частности, он обратил внимание на разбивку по профессиональным группам:
“Согласитесь, занятная разбивка по категориям, из которой следует, что органы занятости разделяют профессионалов и госслужащих, специалистов и законодателей”, – резюмировал Пабат.
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