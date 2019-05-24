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В Раде одобрили переименование двух областей

В Раде одобрили переименование двух областей

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде Украины предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции Украины о переименовании Кировоградской области (№8380) и Днепропетровской области (№9310-1), пишет Сегодня.

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область на Кропивницкую, а Днепропетровскую – на Сичеславскую.

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Законопроекты соответствуют Основному закону, о чем свидетельствуют выводы Конституционного суда.

По материалам Сегодня
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