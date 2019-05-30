Госстат назвал среднюю площадь нового жилья в Украине (инфографика)

В Украине за январь-март 2019 года принято в эксплуатацию 2453,8 тыс. кв. м общей площади жилья (новое строительство), из которых 767,4 тыс. м (или 31,3% общего объема жилья) в соответствии с Порядком № 158 (о строительной амнистии).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, общая площадь принятого в эксплуатацию жилья по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 32,3%, при этом без учета площади, принятой в соответствии с Порядком 158, сократилась на 9,1%.

Объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 1393,8 тыс. кв. м, или 56,8% от общего объема, в сельской местности – 1060,0 тыс. кв. м (43,2%).

В таблице приведено распределение общего количества принятых в эксплуатацию квартир по видам зданий:

В городских поселениях принято в эксплуатацию 16,9 тыс. квартир (64,8% общего количества), в сельской местности – 9,2 тыс. квартир (35,2%).