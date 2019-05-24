0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Украина начала подготовку к отопительному сезону

Украина начала подготовку к отопительному сезону

ПАО “Укртрансгаз” и венгерский оператор FGSZ увеличили техническую мощь транспортировки газа на 14% по направлению Венгрия-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской компании в Facebook.

“После проведения технической подготовки операторами ГТС мощность составляет 19,5 млрд куб. м в сутки, по сравнению с предыдущей – 17,1 млрд куб. м газа в сутки”, – отмечают в ПАО “Укртрансгаз”.

Согласно сообщению, это позволит увеличить импорт природного газа в страну, что особенно важно в контексте подготовки к зиме для стабильного прохождения отопительного сезона.

“В целом, принимая во внимание тот факт, что тарифы на точки выхода из ГТС Венгрии в период с апреля по сентябрь являются конкурентными на европейском рынке газа, можно ожидать, что и в этом году продолжится рост импорта природного газа в Украину из Венгрии”, – говорится в сообщении.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.