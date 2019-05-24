Украина начала подготовку к отопительному сезону

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ПАО “Укртрансгаз” и венгерский оператор FGSZ увеличили техническую мощь транспортировки газа на 14% по направлению Венгрия-Украина.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской компании в Facebook.
“После проведения технической подготовки операторами ГТС мощность составляет 19,5 млрд куб. м в сутки, по сравнению с предыдущей – 17,1 млрд куб. м газа в сутки”, – отмечают в ПАО “Укртрансгаз”.
Согласно сообщению, это позволит увеличить импорт природного газа в страну, что особенно важно в контексте подготовки к зиме для стабильного прохождения отопительного сезона.
“В целом, принимая во внимание тот факт, что тарифы на точки выхода из ГТС Венгрии в период с апреля по сентябрь являются конкурентными на европейском рынке газа, можно ожидать, что и в этом году продолжится рост импорта природного газа в Украину из Венгрии”, – говорится в сообщении.
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