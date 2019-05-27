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В США запустят систему, которая будет показывать количество выбросов всех электростанций мира

В США запустят систему, которая будет показывать количество выбросов всех электростанций мира

Некоммерческая организация WattTime создаст систему мониторинга загрязнения воздуха, в частности, выбросов углерода, которое вызывает каждая электростанция в мире.

Об этом сообщает Vox.

Система будет базироваться на искусственном интеллекте и данных со спутников. Компания будет использовать как бесплатно предоставленные спутниковые данные – например, программы ЕС «Коперник» или американского проекта Landsat, – так и платные данные, в частности частной компании Digital Globe.

Полученную информацию будет обрабатывать программа. Загрязнение зачастую можно определить просто по видимому для зрения дыму. Также будут учитывать тепловое излучение от промышленных объектов.

В настоящее время датчики, непосредственно фиксирующие выброс оксида азота, находятся на стадии разработки. NO2 – один из крупнейших загрязнителей атмосферы, главными источниками которого являются автомобили и тепловые электростанции.

Полученные результаты будут публиковать онлайн в публичном доступе.

По материалам Хмарочос
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