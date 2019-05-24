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НБУ внес изменения в лицензирование банков

НБУ внес изменения в лицензирование банков

Национальный банк (НБУ) привел нормы положения о лицензировании банков в соответствие с законом “О валюте и валютных операциях” и усовершенствовал отдельные процедуры лицензирования банков.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 27 мая № 72 “Об утверждении изменений к положению о лицензировании банков”, которое вступает в силу с 29 мая.

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Согласно внесенным изменениям, в частности, из положения о лицензировании банков исключены нормы о генеральных лицензиях на осуществление валютных операций, уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц и перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия.

Также документом определены случаи приостановки рассмотрения документов о согласовании руководителей банка и определена форма бланка банковской лицензии.

По материалам Финансовый клуб
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