Валютная либерализация: Нацбанк отменил еще один контроль

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Национальный банк Украины отменил валютный контроль за соблюдением предельных сроков расчетов по контрактам экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности.
Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №67, которое вступает в силу с 16 мая, также регулятор отменил контроль сроков расчетов для ряда операций по экспорту и импорту важных товаров, в частности, для обеспечения обороноспособности страны, обеспечения медицинских услуг для украинцев и развития авиационно-космического строительства.
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Отмечается, что теперь банки не будут контролировать соблюдение клиентами предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям в 365 дней по импорту товаров государственного оборонного заказа, услуг или лекарств по контрактам Министерства здравоохранения со специализированными организациями, для лечения людей с редкими (орфа) заболеваниями, товаров для производства космической и авиационной техники и агрегатов.
Также будут контролироваться сроки расчетов по операциям экспорта-импорта товаров в рамках соглашений о разделе продукции, экспорта работ и услуг (кроме транспортных и страховых) и прав интеллектуальной собственности.
Кроме того, Нацбанк разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств за аккредитив.
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