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Компания Apple представила обновленный iPod touch. Он имеет процессор A10 Fusion.
Последний раз плеер от Apple обновляли в 2015 году.
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Процессор A10 Fusion имеет высокую производительность. Максимальный объем встроенной памяти у нового iPod touch – 256 ГБ.
Этот IPod получил такую же камеру, как и его предшественник 2015 года. Стоит от $199 за модель объемом 32 ГБ. Также представлены варианты с 128 ГБ памяти за $299 или 256 ГБ за $399. Варианты цвета: серый, золотой, серебристый, розовый, синий и красный.
Новый iPod поступил в продажу 28 мая.
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