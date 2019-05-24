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Apple представила обновленный iPod touch

Apple представила обновленный iPod touch

Компания Apple представила обновленный iPod touch. Он имеет процессор A10 Fusion.

Последний раз плеер от Apple обновляли в 2015 году.

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Процессор A10 Fusion имеет высокую производительность. Максимальный объем встроенной памяти у нового iPod touch – 256 ГБ.

Этот IPod получил такую ​​же камеру, как и его предшественник 2015 года. Стоит от $199 за модель объемом 32 ГБ. Также представлены варианты с 128 ГБ памяти за $299 или 256 ГБ за $399. Варианты цвета: серый, золотой, серебристый, розовый, синий и красный.

Новый iPod поступил в продажу 28 мая.

По материалам Газета по-Украински
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