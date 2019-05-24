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Межбанк: давление на гривну усилится

Межбанк: давление на гривну усилится

В среду давление на гривну на валютном рынке усилится, а соотношение спроса и предложения продолжит оставаться не в пользу нацвалюты. Причин роста волатильности курса несколько:

1) Продолжение периода основных выплат возмещений НДС клиентам на фоне роста спроса на валюту. Хотя вливания крупных сумм возмещений в банковскую систему уже проходят несколько дней – рынок ожидает еще заходов таких ресурсов в пределах до 1,6-2 млрд до конца мая.

В период неопределенности как в политике, так и в экономике – экспортеры не спешат тратить валюту, а предпочитают рассчитываться пока той гривной, которая к ним заходит от Госказначейства.

Это сокращает предложение при растущем спросе со стороны как импортеров (конец месяца и им надо закрывать свои обязательства на отчетную дату), так и за счет тех иностранцев, кто получая гривну от погашений ОВГЗ уже выходит с рынка и покупает для этого валюту.Это увеличивает перекосы спроса и предложения и давят на курс гривны на торгах;

2) Достаточно скромные результаты вчерашнего аукциона Минфина по продаже ОВГЗ. Всего продано облигаций на сумму 3,6 млрд грн. (по официальному курсу НБУ). Причем гривневых – на 1,2 млрд , а валютных на 90,96 млн долларов. Это очень скромные показатели.Такие цифры фактически не повлияют на сегодняшний раклад сил на межбанке и не смогут существенно поддержать гривну;

3) Рост обязательных продаж валюты за счет выходного понедельника в США и поведение наличного рынка.

Вчера была зачислена выручка за рабочий в Украине понедельник и сразу за вторник. Это добавит предложения валюты на торгах и будет,наверное, главным союзником для гривны на сегодняшних торгах.

Наличный рынок пришел в движение после вчерашнего роста котировок межбанка, что становится опасным для курса нацвалюты. Владельцы обменок вздернули котировки, чем начинают подогревать как население, так и мелкий бизнес в части роста объемов скупки валюты на опасениях ее девальвации. Если рост спроса со стороны граждан усилится – наличный рынок сам станет катализатором взлета котировок на всем валютном рынке.

Мы ожидаем в среду объем операций на межбанке в пределах 420 млн долларов при заключении до 670 сделок и активный рост курсовых колебаний в пределах коридора 26,55 — 26,75 гривен с активной спекулятивной раскачкой ситуации.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,49 / 26,52
евро – 29,65 / 29,68
российский рубль – 0,4097 / 0,4104

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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