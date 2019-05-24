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Американский автогигант представил свой первый электробус

Американский автогигант представил свой первый электробус

Один из крупнейших производителей автобусов Америки, компания Gillig, представил свой первый электробус.

Дебют новинки состоялся на конференции по мобильности Американской ассоциации общественного транспорта (APTA) в Луисвилле.

Автобус имеет длину 12 метров и вмещает 38 пассажиров. Он оборудован аккумулятором на 444 кВт-час. Также частью системы является электронный блок охлаждения, система терморегулирования и воздушные дисковые тормоза.

В транспорте интересно и то, что Трансмиссия Cummins EV позволяет дистанционную диагностику и беспроводную связь.

По словам исполнительного директора Gillig Дерека Маунуса, производством модели занимались четыре года, благодаря чему модель получилась хорошо продумана.

В Gillig подчеркнули, что запустят производство электробусов, как только получат первые заказы. При этом заказать первый электробус Gillig можно уже сейчас.

Руководитель также добавил, что один электробус отправят в демонстрационное путешествие по всей стране. Во время вояжа транзитным операторам предоставят возможность лично протестировать автобус.

По материалам ТСН
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