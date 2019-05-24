Американский автогигант представил свой первый электробус

Один из крупнейших производителей автобусов Америки, компания Gillig, представил свой первый электробус.

Дебют новинки состоялся на конференции по мобильности Американской ассоциации общественного транспорта (APTA) в Луисвилле.

Автобус имеет длину 12 метров и вмещает 38 пассажиров. Он оборудован аккумулятором на 444 кВт-час. Также частью системы является электронный блок охлаждения, система терморегулирования и воздушные дисковые тормоза.

В транспорте интересно и то, что Трансмиссия Cummins EV позволяет дистанционную диагностику и беспроводную связь.

По словам исполнительного директора Gillig Дерека Маунуса, производством модели занимались четыре года, благодаря чему модель получилась хорошо продумана.

В Gillig подчеркнули, что запустят производство электробусов, как только получат первые заказы. При этом заказать первый электробус Gillig можно уже сейчас.

Руководитель также добавил, что один электробус отправят в демонстрационное путешествие по всей стране. Во время вояжа транзитным операторам предоставят возможность лично протестировать автобус.