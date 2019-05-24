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Украина поднялась в рейтинге производителей стали

Украина поднялась в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в апреле 2019 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличили производство стали на 12,6% – до 1,938 миллиона тонн, поднявшись при этом с 13 на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали.

Согласно сообщению, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85 миллионов тонн (рост на 12,7% к апрелю 2018 года).

Далее следуют:

  • Индия (8,79 миллиона тонн, +1,5%),
  • Япония (8,6 миллиона тонн, -0,8%),
  • США (7,43 миллиона тонн, +7,3%),
  • Южная Корея (5,98 миллиона тонн, +1,4%),
  • Россия (5,6 миллиона тонн, -8,3%),
  • Германия (3,36 миллиона тонн, -8,7%),
  • Турция (3 миллиона тонн, +2,6%),
  • Бразилия (2,9 миллиона тонн, -1,9%),
  • Иран (2,17 миллиона тонн, +2,8%),
  • Италия (1,95 миллиона тонн, -5,7%).

В целом в апреле 2019 года по сравнению с мартом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,4% – до 156 миллионов тонн.

По итогам января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,6% – до 7,44 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

По материалам Корреспондент.net
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