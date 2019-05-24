Украина поднялась в рейтинге производителей стали

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Украинские металлурги в апреле 2019 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличили производство стали на 12,6% – до 1,938 миллиона тонн, поднявшись при этом с 13 на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции.
Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали.
Согласно сообщению, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85 миллионов тонн (рост на 12,7% к апрелю 2018 года).
Далее следуют:
В целом в апреле 2019 года по сравнению с мартом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,4% – до 156 миллионов тонн.
По итогам января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,6% – до 7,44 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.
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