Украина поднялась в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в апреле 2019 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличили производство стали на 12,6% – до 1,938 миллиона тонн, поднявшись при этом с 13 на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали.

Согласно сообщению, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85 миллионов тонн (рост на 12,7% к апрелю 2018 года).

Далее следуют:

Индия (8,79 миллиона тонн, +1,5%),

Япония (8,6 миллиона тонн, -0,8%),

США (7,43 миллиона тонн, +7,3%),

(7,43 миллиона тонн, +7,3%), Южная Корея (5,98 миллиона тонн, +1,4%),

Россия (5,6 миллиона тонн, -8,3%),

Германия (3,36 миллиона тонн, -8,7%),

Турция (3 миллиона тонн, +2,6%),

Бразилия (2,9 миллиона тонн, -1,9%),

Иран (2,17 миллиона тонн, +2,8%),

Италия (1,95 миллиона тонн, -5,7%).

В целом в апреле 2019 года по сравнению с мартом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,4% – до 156 миллионов тонн.

По итогам января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,6% – до 7,44 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.