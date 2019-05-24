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Браузер Google Chrome получит новый дизайн вкладок. Изменится поисковик для мобильных устройств на базе операционной системы Android.
Как пишет издание pingvin.pro, ранее Google Chrome плохо работал, если открыть более 10 вкладок. Так что главная миссия нового дизайна – улучшение взаимодействия всех вкладок.
Теперь пользователи смогут объединять вкладки в одну группу. При активации группы появляется нижняя панель навигации, где вкладки отображаются как значки. Если коснуться иконки “Вкладка” рядом с панелью поиска, откроется экран новых вкладок.
Сейчас новый дизайн на стадии разработки. Но функция уже доступна в версии Canary для Android.
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