Размер декретных в Украине вырос на четверть

Размер среднедневного пособия по беременности и родам в январе-апреле 2019 вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и за апрель составил 245,1 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

В общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, в этом случае средняя сумма помощи от Фонда составляет 30,9 тыс. гривен.

В целом на протяжении первых четырех месяцев 2019 Фонд направил на финансирование помощи по беременности и родам ,1 млрд гривен.

Каким образом оказывается помощь по беременности и родам?

Помощь предоставляется в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

Сумма пособия по беременности и родам рассчитывается путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами.