Размер декретных в Украине вырос на четверть

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Размер среднедневного пособия по беременности и родам в январе-апреле 2019 вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и за апрель составил 245,1 грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.
В общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, в этом случае средняя сумма помощи от Фонда составляет 30,9 тыс. гривен.
В целом на протяжении первых четырех месяцев 2019 Фонд направил на финансирование помощи по беременности и родам ,1 млрд гривен.
Каким образом оказывается помощь по беременности и родам?
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