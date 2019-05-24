Yahoo запустит собственную криптобиржу

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Корпорация Yahoo запустит собственную криптовалютную биржу уже 30 мая.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Cointelegraph.
На начальном этапе площадка предоставит своим клиентам возможность торговли биткоином и Ethereum. Помимо этого, пользователям будет доступен маржинальный трейдинг такими активами, как Litecoin, XRP и Bitcoin Cash.
Напомним, Yahoo Japan еще в прошлом году приобрела 40% акций токийской биржи BitARG, на основе которой и планирует запуск собственной торговой площадки. Сообщалось, что сумма сделки составила около 2 млрд иен (более $18 млн).
Кроме Yahoo, свои собственные криптовалютные торговые платформы запускают и другие японские корпорации. Так, ритейл-гигант Rakuten, владеющий мессенджером Viber, в апреле начал регистрацию потенциальных пользователей своей криптобиржи, запуск который намечен на июнь.
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