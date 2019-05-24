Yahoo запустит собственную криптобиржу

Корпорация Yahoo запустит собственную криптовалютную биржу уже 30 мая.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Cointelegraph.

На начальном этапе площадка предоставит своим клиентам возможность торговли биткоином и Ethereum. Помимо этого, пользователям будет доступен маржинальный трейдинг такими активами, как Litecoin, XRP и Bitcoin Cash.

Напомним, Yahoo Japan еще в прошлом году приобрела 40% акций токийской биржи BitARG, на основе которой и планирует запуск собственной торговой площадки. Сообщалось, что сумма сделки составила около 2 млрд иен (более $18 млн).

Кроме Yahoo, свои собственные криптовалютные торговые платформы запускают и другие японские корпорации. Так, ритейл-гигант Rakuten, владеющий мессенджером Viber, в апреле начал регистрацию потенциальных пользователей своей криптобиржи, запуск который намечен на июнь.