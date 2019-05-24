Китай прекратил покупать иранскую нефть, - WSJ

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Китайские компании прекратили закупки нефти в Иране.
Об этом со ссылкой на иранских предпринимателей сообщает The Wall Street Journal.
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Газета отмечает, что пока ни в Тегеране, ни в Пекине эту информацию официально не подтверждают. Сообщается, что после объявления санкций со стороны США против стран, которые будут закупать иранскую нефть, страны начали придерживаться этих правил. Китай – одна из таких стран.
“Они действительно соблюдают санкционный режим”, – подтвердил WSJ один из неназванных руководителей иранской нефтяной промышленности.
Также WSJ пишет, что эта информация подтверждается, если проанализировать данные сервисов, отслеживающих движение танкеров между нефтеналивными терминалами на острове Харк, откуда ведется большая часть экспорта нефти и азиатскими портами.
Так, в середине мая на Харке был загружен китайский танкер. Однако до пункта назначения он не дошел. Вместо этого он остался в Оманском заливе около берегов Ирана.
Как говорят источники в Тегеране, танкер используется как временное хранилище нефти. В этих хранилищах остаются “миллионы баррелей нефти, которые могут быть отправлены в Китай сразу после того, как это разрешит Пекин”.
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