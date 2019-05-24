Беларусь вернула России более 80 тыс. т «грязной» нефти

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Беларусь с 24 мая начала перекачку загрязненной российской нефти в направлении линейно-производственной диспетчерской станции Унеча в Брянской области.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
По состоянию на 27 мая Беларусь вернула России более 80 тыс. т непригодного для использования сырья, сообщили в белорусском концерне Белнефтехим.
«Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО Мозырский НПЗ и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки», — добавили в компании.
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