На сколько выросли долги за коммуналку в первом квартале 2019 года

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Украинцы стали меньше платить за коммуналку.
Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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В период первого квартала 2019 года зафиксировано, что за потребление ЖКУ наблюдается снижение оплаты на 8,1%, если сравнивать с тем же периодом 2018 года. В ведомстве сообщили, что только 78,6% расчетов население оплатило за услуги ЖКХ за январь-март 2019 года.
Структура расчетов такова:
В Госстате констатировали, что население задолжало за ЖКУ (без учета газа и электроэнергии) по предприятиям всех форм собственности около 31 миллиарда гривен на 1 апреля 2019 года.
Такие данные фиксируют рост долгов на 6 миллиардов 600 миллионов гривен, если сравнивать с результатами задолженности на 1 января 2019 года:
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