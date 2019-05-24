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На сколько выросли долги за коммуналку в первом квартале 2019 года

На сколько выросли долги за коммуналку в первом квартале 2019 года

Украинцы стали меньше платить за коммуналку.

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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В период первого квартала 2019 года зафиксировано, что за потребление ЖКУ наблюдается снижение оплаты на 8,1%, если сравнивать с тем же периодом 2018 года. В ведомстве сообщили, что только 78,6% расчетов население оплатило за услуги ЖКХ за январь-март 2019 года.

Структура расчетов такова:

  • центральное отопление и горячее водоснабжение – 75,2% (на 8,1% меньше, чем в 2018 году);
  • водоснабжение и водоотведение – 88,1% (на 1,1% меньше);
  • содержание домов и придомовой территории – 89,2% (на 3% меньше);
  • вывоз бытовых отходов – 82,3% (на 7,1% меньше).

В Госстате констатировали, что население задолжало за ЖКУ (без учета газа и электроэнергии) по предприятиям всех форм собственности около 31 миллиарда гривен на 1 апреля 2019 года.

Такие данные фиксируют рост долгов на 6 миллиардов 600 миллионов гривен, если сравнивать с результатами задолженности на 1 января 2019 года:

  • централизованное отопление и горячее водоснабжение – 22 миллиарда 400 миллионов гривен (72% от общей задолженности);
  • водоснабжение и водоотведение – 3 миллиарда 400 миллионов гривен (11% от общей задолженности);
  • содержание домов и придомовой территории – 4 миллиарда 5 миллионов гривен (15% от общей задолженности);
  • вывоз бытовых отходов – 672 миллиона 800 тысяч гривен (2% от общей задолженности).
По материалам УНН
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