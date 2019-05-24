Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 3

Компания Tesla начала блокировать некоторые функции в самой доступной модификации электромобиля Model 3.

Ранее при покупке версии Standard Range Model 3 фактически предлагался автомобиль, в плане функциональных возможностей соответствующий модификации Standard Range Plus. Но теперь этот аттракцион невиданной щедрости от Tesla закончился.

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Как заявляет один из покупателей Standard Range Model 3 Марк Бантон, его новый автомобиль имеет некоторые программно заблокированные функции. В частности, максимальный запас хода электромобиля составляет 220 миль (около 354 км), в нём не доступен режим Autopilot, нет поддержки карт в режиме реального времени, не работают противотуманные фары и ограничена работа системы подогрева сидений. Пока неясно, будет ли Tesla блокировать функции на уже проданных автомобилях стандартной комплектации Standard Range, которые поставлялись с доступными функциями Plus.

Программное ограничение функций может вызывать раздражение у потребителей. Одно дело, когда покупатель заказывает автомобиль без физически установленных противотуманных фар или системы подогрева сидений.

Совсем иная ситуация, когда на аппаратном уровне все необходимые компоненты доступны, но ими невозможно воспользоваться из-за программных ограничений. Такой подход может стимулировать владельцев обращаться на несертифицированные сервисы для нелегальной разблокировки функций. Или же, когда они привыкнут к хорошему, но потом лишатся некоторых функций, владельцы Model 3 могут быть более сговорчивыми в приобретении пакета Plus за дополнительную стоимость.

Кроме того, подход Tesla, когда часть функций изначально доступна, а затем программно блокируется (хотя возможна и обратная ситуация), является уникальной для отрасли. Большинство автопроизводителей не могут изменять функции автомобиля (в части урезания возможностей) после того, как транспортное средство покидает завод.