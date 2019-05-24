Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 3

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Tesla начала блокировать некоторые функции в самой доступной модификации электромобиля Model 3.
Ранее при покупке версии Standard Range Model 3 фактически предлагался автомобиль, в плане функциональных возможностей соответствующий модификации Standard Range Plus. Но теперь этот аттракцион невиданной щедрости от Tesla закончился.
Читайте также: Будущее системы автопилота в Tesla находится под вопросом
Как заявляет один из покупателей Standard Range Model 3 Марк Бантон, его новый автомобиль имеет некоторые программно заблокированные функции. В частности, максимальный запас хода электромобиля составляет 220 миль (около 354 км), в нём не доступен режим Autopilot, нет поддержки карт в режиме реального времени, не работают противотуманные фары и ограничена работа системы подогрева сидений. Пока неясно, будет ли Tesla блокировать функции на уже проданных автомобилях стандартной комплектации Standard Range, которые поставлялись с доступными функциями Plus.
Программное ограничение функций может вызывать раздражение у потребителей. Одно дело, когда покупатель заказывает автомобиль без физически установленных противотуманных фар или системы подогрева сидений.
Совсем иная ситуация, когда на аппаратном уровне все необходимые компоненты доступны, но ими невозможно воспользоваться из-за программных ограничений. Такой подход может стимулировать владельцев обращаться на несертифицированные сервисы для нелегальной разблокировки функций. Или же, когда они привыкнут к хорошему, но потом лишатся некоторых функций, владельцы Model 3 могут быть более сговорчивыми в приобретении пакета Plus за дополнительную стоимость.
Кроме того, подход Tesla, когда часть функций изначально доступна, а затем программно блокируется (хотя возможна и обратная ситуация), является уникальной для отрасли. Большинство автопроизводителей не могут изменять функции автомобиля (в части урезания возможностей) после того, как транспортное средство покидает завод.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial TimesВчера, 10:00 - 6072 38
Гройсман рассказал, в каком финансовом положении пребывает УкраинаВчера, 11:00 - 3562 13
Каждый американец потеряет более $ 800 в год из-за роста пошлин на китайские товары25.05.2019, 18:08 - 716 6
Ставки по кредитам в украинских ломбардах в прошлом году составили 213% годовыхВчера, 11:30 - 438 4
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 14947 3
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 14947 3
7 наиболее часто покупаемых авто в разных странах мираВчера, 05:06 - 10438 1
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial TimesВчера, 10:00 - 6072 38
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 4581 2
Гройсман рассказал, в каком финансовом положении пребывает УкраинаВчера, 11:00 - 3562 13
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 740 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 687
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 864
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3637 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3472