Будущее системы автопилота в Tesla находится под вопросом

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Американский Национальный совет по безопасности дорожного движения (NTSB) начал расследование трагического ДТП с участием электромобиля Tesla Model 3, которое произошло в марте в городе Делрей-Бич. По результатам этого расследования компания Tesla может отозвать большое количество своих электрических машин.
Tesla Model 3, которая ехала с превышением скорости, врезалась в пересекавший трассу грузовик. Водитель «Теслы» включил автопилот за 10 секунд до удара о фуру.
Этот трагический инцидент всколыхнул американскую общественность, ведь три года назад впервые электромобиль Tesla с автопилотом попал в смертельное ДТП. С тех пор электромобили Tesla несколько раз попадали в аварии из-за автопилота, но для автопроизводителя это ничем не заканчивалось. До сих пор так и не понятно, кто виноват в этих авариях.
Почему водитель электромобиля не увидел грузовик – никогда не узнать, так как он погиб. А вот почему бездействовал автопилот – в этом предстоит разобраться экспертам NTSB.
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