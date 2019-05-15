Будущее системы автопилота в Tesla находится под вопросом

Американский Национальный совет по безопасности дорожного движения (NTSB) начал расследование трагического ДТП с участием электромобиля Tesla Model 3, которое произошло в марте в городе Делрей-Бич. По результатам этого расследования компания Tesla может отозвать большое количество своих электрических машин.

Tesla Model 3, которая ехала с превышением скорости, врезалась в пересекавший трассу грузовик. Водитель «Теслы» включил автопилот за 10 секунд до удара о фуру.

Этот трагический инцидент всколыхнул американскую общественность, ведь три года назад впервые электромобиль Tesla с автопилотом попал в смертельное ДТП. С тех пор электромобили Tesla несколько раз попадали в аварии из-за автопилота, но для автопроизводителя это ничем не заканчивалось. До сих пор так и не понятно, кто виноват в этих авариях.

Почему водитель электромобиля не увидел грузовик – никогда не узнать, так как он погиб. А вот почему бездействовал автопилот – в этом предстоит разобраться экспертам NTSB.