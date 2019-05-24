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Минрегион обязал автопарковки обустраивать местами для инвалидов

Минрегион обязал автопарковки обустраивать местами для инвалидов

В новых государственных строительных нормах “Инклюзивность зданий и сооружений” четко определены обязательные параметры, детализированные требования и приведены конкретные примеры обустройства паркомест для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения на открытых автостоянках. Эти ГСН действуют с 1 апреля этого года.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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“Согласно действующему законодательству, не менее 10% машиномест на парковках должны быть обязательно предусмотрены для использования людьми с инвалидностью и другими маломобильными лицами – стариками, беременными женщинами, родителями с маленькими детьми”, – говорится в сообщении.

В документе даже приведены иллюстрации и подробные расчеты, как именно должны проектироваться такие парковочные места, чтобы ими было удобно пользоваться.

В частности, в ГСН установлено, что:

  • ширина зоны для парковки автомобиля лица с инвалидностью должна быть не менее 3,5 метров;
  • размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, обязательно должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля, чтобы использовать пандус или подъемное устройство;
  • эти паркоместа должны быть размещены не далее 50 м от доступного для лиц с инвалидностью входа в здание, при жилых зданиях – не далее 100 м.
  • паркоместа должны обозначаться дорожными знаками и горизонтальной разметкой в ​​соответствии с Правилами дорожного движения с пиктограммами международного символа доступности.
По материалам Finance.UA
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