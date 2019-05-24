Intel создала мощнейший процессор

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Компания Intel представила свой мощнейший процессор Core i9-9900K. Демонстрация состоялась перед выставкой Computex 2019 в Тайбэе в Тайвани.
Об этом пишет Toms Hardware.
Новинка является улучшенной версией прошлогодней модели Core i9-9900K. Она оснащена восемью ядрами, которые могут работать на частоте 5 ГГц одновременно в режиме Turbo Boost.
Процессор работает с восемью ядрами в 16 потоков. При обычном режиме максимальная тактовая частота процессора находится на уровне 4 ГГц. Предполагается, что для нормального функционирования процессора потребуется мощная система охлаждения.
Предназначен процессор, преимущественно, для премиальных игровых устройств. Стоимость его будет в районе 500 долларов.
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