Intel создала мощнейший процессор

Компания Intel представила свой мощнейший процессор Core i9-9900K. Демонстрация состоялась перед выставкой Computex 2019 в Тайбэе в Тайвани.

Об этом пишет Toms Hardware.

Новинка является улучшенной версией прошлогодней модели Core i9-9900K. Она оснащена восемью ядрами, которые могут работать на частоте 5 ГГц одновременно в режиме Turbo Boost.

Процессор работает с восемью ядрами в 16 потоков. При обычном режиме максимальная тактовая частота процессора находится на уровне 4 ГГц. Предполагается, что для нормального функционирования процессора потребуется мощная система охлаждения.

Предназначен процессор, преимущественно, для премиальных игровых устройств. Стоимость его будет в районе 500 долларов.