0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 316 0

Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июле

Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июле

Нафтогаз намерен снизить на 8% цены на газ для населения в июле.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Читайте также: Цены на газ и электричество в Европе: в каких странах больше всего платят

“Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому Нафтогаз в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%”, – говорится в сообщении.

Глава компании напомнил, что согласно решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце.

“Итак, в июле Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле – 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)”, – добавил он.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.