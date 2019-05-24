Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июле

Нафтогаз намерен снизить на 8% цены на газ для населения в июле.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Читайте также: Цены на газ и электричество в Европе: в каких странах больше всего платят

“Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому Нафтогаз в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%”, – говорится в сообщении.

Глава компании напомнил, что согласно решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце.

“Итак, в июле Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле – 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)”, – добавил он.