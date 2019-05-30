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Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлян

Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлян

Киевлянам напомнили простые правила расчета за коммунальные услуги. В частности, показатели квартирных счетчиков нужно передавать с 5-го числа до последнего дня текущего месяца.

Передать показания счетчиков горячей и холодной воды можно любым удобным способом:

1. Через личный кабинет на сайтах:

  • ЧАО «АК «Киевводоканал» – принимаются показания счетчиков холодной воды для начислений за водоснабжение. Показания счетчиков горячей воды предоставляются только для осуществления учета водоотведения, поэтому для получения корректных начислений за горячее водоснабжение, выберите, пожалуйста, любой другой способ из перечисленных.

2. По телефону контакт-центра УК «Центр коммунального сервиса»: (044) 247-40-40;

3. Во время визита в ближайший Сервисный центр ЦКС

4. При оплате за потребленные услуги в любом банковском или финансовом учреждении и в платежных терминалах.

Однако, если у вас установлен квартирный водонагреватель, однако вы не отказались от централизованного горячего водоснабжения и периодически им пользуетесь, для получения корректных начислений, вам нужно ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если текущие не отличаются от предыдущих.

По материалам Вечірній Київ
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