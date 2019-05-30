Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлян

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Киевлянам напомнили простые правила расчета за коммунальные услуги. В частности, показатели квартирных счетчиков нужно передавать с 5-го числа до последнего дня текущего месяца.
Передать показания счетчиков горячей и холодной воды можно любым удобным способом:
1. Через личный кабинет на сайтах:
2. По телефону контакт-центра УК «Центр коммунального сервиса»: (044) 247-40-40;
3. Во время визита в ближайший Сервисный центр ЦКС
4. При оплате за потребленные услуги в любом банковском или финансовом учреждении и в платежных терминалах.
Однако, если у вас установлен квартирный водонагреватель, однако вы не отказались от централизованного горячего водоснабжения и периодически им пользуетесь, для получения корректных начислений, вам нужно ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если текущие не отличаются от предыдущих.
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