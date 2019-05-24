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В Казахстане запретили создавать новые госкомпании

В Казахстане запретили создавать новые госкомпании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на создание новых государственных компаний в экономике. По его словам, снижение доли государства на рынке даст толчок для частных инвестиций и расширению малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщают местные СМИ.

К 2025 году чиновники должны будут довести долю малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике до 35-40% (в 2018-м доля составляла 27,9%).

«Мы должны четко определиться с границами государства в экономике. В сложные времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса. Именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР (Организация европейского сотрудничества и развития – ред.)», – отметил глава Казахстана.

Провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению правительство должно будет до 1 сентября. По его словам, в первую очередь, большой потенциал для развития бизнеса открывает практика семейного предпринимательства.

По материалам УБР
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