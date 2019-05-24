Поляки смогут оплачивать проезд пластиковыми бутылками и старыми батарейками

Поляки решили креативно побороться с привычкой местных жителей выбрасывать пластиковые отходы и другое полезное вторсырье в мусор. Местные власти начали устанавливать в Варшаве «бутылкоматы», которые принимают пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, батарейки и даже тару от дезодорантов.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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В качестве оплаты автомат начисляет человеку баллы, которые затем можно обменять на скидки на проезд в городском транспорте, билеты в кино и бесплатный кофе. Как именно распорядиться «мусорными» баллами – каждый выбирает сам.

Для начала на улицах Варшавы установят десять таких устройств. Расположат их в самых людных местах, которые к тому же чаще всего посещают туристы.

И хотя подобные системы работают во многих европейских странах, польское решение единственное в своем роде. Каждое устройство будет связываться с мобильным приложением на смартфоне пользователя, фиксировать количество принятых отходов (путем считывания штрих-кода тары) и присуждать определенное количество баллов – так называемых эко-пунктов – за каждый отданный «бутылкомату» мусор.