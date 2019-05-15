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На острове Капри ввели штраф в €500 за одноразовую пластиковую посуду и упаковку

На острове Капри ввели штраф в €500 за одноразовую пластиковую посуду и упаковку

С 15 мая этого года итальянский остров Капри вводит запрет на использование одноразового пластика. Нарушителям грозит штраф до €500.

Этот шаг направлен на уменьшение загрязнения и защиту флоры и фауны острова.

«У нас есть очень большая проблема и мы должны сделать свой вклад в поиск ее решения, – заявил мэр Джанни де Мартино. – Мы все слышали о знаменитом пластиковом острове, который существует в море».

Под запрет попадают трубочки, посуда, столовые приборы и любые другие изделия из неперерабатываемого или неразлагаемого пластика. Новые правила касаются всей территории острова, а в особенности пляжей и побережья. Местные магазины больше не смогут продавать одноразовые пластиковые товары – их обязали избавиться от всех запасов в течение 90 дней.

По материалам EcoTown
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