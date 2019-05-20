Партия Порошенко изменила название

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Партия “Блок Петра Порошенка “Солідарність” изменила название на “Європейська Солідарність”.
Такое решение съезд партии принял 24 мая.
Это название было предложено на форуме “Солідарна справа громад” политологом Сергеем Тараном.
“Предлагаю, чтобы новая партия называлась “Європейська Солідарність”, – сказал Таран во время выступления об идеологии партии, пишет LB.ua
На форуме гражданских активистов пятый президент Петр Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев7 ч. назад - 2101 23
Очередной запрет в России: уличные табло с курсами валют теперь вне закона7 ч. назад - 1030 6
В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с Украиной10 ч. назад - 1477 6
Взять кредит будет сложнее: эксперт рассказал плюсы и минусы нововведения6 ч. назад - 1629 4
Сколько денег дал МВФ Украине (инфографика)8 ч. назад - 1450 4
Выявлены самые распространенные причины рака17 ч. назад - 20364
Новый универсал Opel Astra показался «на людях»16 ч. назад - 3419
Грузинский лари побил исторический антирекорд9 ч. назад - 3307 1
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев7 ч. назад - 2101 23
Взять кредит будет сложнее: эксперт рассказал плюсы и минусы нововведения6 ч. назад - 1629 4
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)10 ч. назад - 178
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 691
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3213 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3039
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1315