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Партия Порошенко изменила название

Партия Порошенко изменила название

Партия “Блок Петра Порошенка “Солідарність” изменила название на “Європейська Солідарність”.

Такое решение съезд партии принял 24 мая.

Это название было предложено на форуме “Солідарна справа громад” политологом Сергеем Тараном.

“Предлагаю, чтобы новая партия называлась “Європейська Солідарність”, – сказал Таран во время выступления об идеологии партии, пишет LB.ua

На форуме гражданских активистов пятый президент Петр Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

По материалам Газета по-Украински
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