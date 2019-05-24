Количество ввозимых подержанных автомобилей бьет все рекорды

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По данным «Укравтопрома», в Украину в I квартале 2019 года ввезли 197 286 подержанных автомобилей. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Всего же за первые три месяца нынешнего года в нашу страну ввезли 214 987 легковых автомобилей на общую сумму 931 млн. долларов. Новые автомобили (а их было 17 701 единиц) обошлись украинцам в 335 млн. долларов, а б/у авто – в 596 млн. долларов.
Средняя стоимость нового автомобиля, ввезенного на территорию Украины в январе-марте, составила 18 900 долларов. Это на 500 долларов больше, чем в прошлом году. А вот средняя стоимость б/у авто составила 3 000 долларов. Это на 2 400 долларов меньше, чем в прошлом году.
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