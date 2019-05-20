General Motors установит удаленный доступ к своим моделям

Все глобальные модели General Motors смогут самостоятельно обновляться через Интернет уже к 2023 году.

Представленная технология станет основой для всех автомобилей General Motors нового поколения, в том числе, и электрокаров. Компьютерная система способна будет обрабатывать до 4,5 терабайт в час – такой объём информации равноценен примерно 337 миллионам книжных страниц. Систему оснастят защищённым высокоскоростным беспроводным Интернетом, который в течение всей «жизни» машины будет обновлять все электронные сервисы и функционал – круиз-контроль, системы безопасности, противоугонная защита и пр.

Впрочем, General Motors, наряду с другими классическими автопроизводителями, всё ещё на порядок отстают от электромобилей Tesla, которые уже давно и активно используют опцию дистанционного обновления софта. Например, сразу после появления новостей о самовозгорании машин компания тут же выпустила новое ПО управления аккумуляторными батареями.