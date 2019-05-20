Рада продолжит работать в ближайшие недели

Верховная рада намерена продолжить работать в ближайшие недели. Об этом шла речь во время встречи глав фракций со спикером парламента Андреем Парубием, сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов.

“Вчера состоялась встреча руководителей и представителей фракций и групп парламента под председательством Андрея Парубия. На ней было зявлена четкая позиция, что Рада имеет полную возможность принимать законы. Потому что в Украине действует Конституция и в Украине действует непрерывность власти. Именно поэтому с понедельника состоится согласительный совет. А со вторника парламент начнет принимать важные законы”, – заявил Герасимов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля. Указ президента уже оспорен в Верховном суде.

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах опубликован в “Урядовом курьере”. В связи с этим глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о старте избирательной кампании с 24 мая.