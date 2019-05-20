Почти 10 тысяч украинцев захотели перенести мобильные номера

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Более 3 тысяч украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера, всего поступило почти 10 тысяч заявок на перенос номера.
Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.
“По состоянию на 9:00 24 мая перенесено 3091 телефонных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.
Всего, по данным ведомства, поступило 9946 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.
В Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
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