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Почти 10 тысяч украинцев захотели перенести мобильные номера

Почти 10 тысяч украинцев захотели перенести мобильные номера

Более 3 тысяч украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера, всего поступило почти 10 тысяч заявок на перенос номера.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 9:00 24 мая перенесено 3091 телефонных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, поступило 9946 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

В Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

По материалам УНН
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