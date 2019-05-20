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В Украине могут снизиться цены на электроэнергию

В Украине могут снизиться цены на электроэнергию

Участие крупных энергетических проектов в “зеленых аукционах” позволит до 2% снизить цену на электроэнергию.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

“Мы поддерживаем развитие зеленой энергетики всеми инструментами, имеющимися у государства, но с 1 января (2020 – ред.) все крупные проекты мы обязываем пойти на аукционы. С 1 января состоится на 25% уменьшение цены на солнце и на 10% – уменьшение цены на ветер. Кроме того, когда все проекты пойдут на аукционы, как показывает Европейский опыт, это позволит еще на 1,5-2% уменьшить цену на электроэнергию”, – отметил Домбровский.

Он напомнил, что в законопроекте по развитию зеленой энергетики и зеленых аукционов, который Рада приняла 26 апреля, корректируются две позиции, которые имеют двойную трактовку.

“Речь идет о домашних СЭС до 30 кВт, которые уже действуют: мы прописываем жесткую норму, никакие правила для тех, кто уже работает, не будут меняться, все должны быть в одинаковых условиях. Вторая позиция – те домохозяйства, которые начнут работать в конца текущего года, имеют возможность достроить СЭС и ввести в эксплуатацию”, – пояснил Домбровский.

По материалам УНН
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