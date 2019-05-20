Количество полицейских в столице значительно сократилось

Количество полицейских в столице уменьшилось вдвое за 5 лет, сообщает депутат Киевсовета Александр Пабат в Facebook.

Он написал, что это хорошие новости для феминистов, особенно феминистов- правонарушителей. «Столичная полиция движется в направлении гендерного равенства. За последние 5 лет изменилось соотношение представительства полов в личном составе управления Нацполиции в Киеве: от 20,8% леди-правоохранителей в 2014 году до 26,7% по состоянию на весну 2019 года», — написал Пабат.

Он добавил, что за 5 лет количество столичной полиции сократился более, чем в два раза – с 16604 до 7547 сотрудников.