Количество полицейских в столице значительно сократилось

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Количество полицейских в столице уменьшилось вдвое за 5 лет, сообщает депутат Киевсовета Александр Пабат в Facebook.
Он написал, что это хорошие новости для феминистов, особенно феминистов- правонарушителей. «Столичная полиция движется в направлении гендерного равенства. За последние 5 лет изменилось соотношение представительства полов в личном составе управления Нацполиции в Киеве: от 20,8% леди-правоохранителей в 2014 году до 26,7% по состоянию на весну 2019 года», — написал Пабат.
Он добавил, что за 5 лет количество столичной полиции сократился более, чем в два раза – с 16604 до 7547 сотрудников.
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