Указ о роспуске Рады и выборах опубликован в Урядовом курьере

В официальной газете центральных органов власти Украины “Урядовий кур’єр” опубликован указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады и внеочередных парламентских выборах.

В частности, в документе отмечается, что внеочередные выборы в парламент должны состояться 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня – 23 мая 2019 года.

Также Президент Владимир Зеленский данным документом поручил Кабинету Министров Украины выделить финансирование на проведение выборов.

Справка Finance.ua

Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады во время церемонии инаугурации 20 мая.

22 мая народные депутаты не поддержали включение в повестку дня законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах.