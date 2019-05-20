Украина впервые присоединится к сети международного депозитария

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Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая присоединит украинский рынок к своей сети.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Запуск первого в истории Украины “линка” с международным депозитарием будет реализован через счет, открытый в Депозитарии Национального банка.
Украинские государственные ценные бумаги станут доступны в системе расчетов Clearstream. Иностранные инвесторы получат облегченный доступ к государственным ценным бумагам, номинированным в гривне.
Запуск будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа, повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала.
Также присоединение к сети Clearstream позволит улучшить валютную структуру государственного долга за счет увеличения доли финансирования в гривне, увеличит эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка, а также будет способствовать дальнейшему развитию украинского рынка капитала.
Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank.
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