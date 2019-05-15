Врачам соцучреждений увеличили надбавки

Правительство повысило размер надбавки за особые условия работы отдельным категориям работников учреждений социальной защиты населения.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров.

Об этом передает Правительственный портал.

По данным пресс-службы правительства, согласно решению, надбавки за особые условия работы для врачей, специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием и младших медсестер по уходу за больными, которые работают в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, гериатрических пансионатах для ветеранов войны и труда, психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах и непосредственно обслуживают лиц со значительно сниженной подвижной активностью и кроватных больных, будут достигать до 50% должностного оклада (с повышениями), но не менее 15%.

До сегодняшнего дня такие надбавки составляют лишь 15%.

Напомним, в центрах первичной медико-санитарной помощи различных районов Киева зарплата врачей общей практики семейной медицины достигает 20 000 гривен, однако в консультативно-диагностических центрах врачи все еще получают в среднем 8 тыс. грн.