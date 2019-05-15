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Кабмин выделил 32 млн гривен на аудит "Укроборонпрома"

Кабмин выделил 32 млн гривен на аудит "Укроборонпрома"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проекта закона относительно прозрачной работы “Укроборонопрома”, закупок в этой сфере. Об этом он написал в Twitter.

Гройсман добавил, что Кабмин выделяет 32 млн грн для аудита “Укроборонопрома”.

“Вносим в парламент проект закона относительно прозрачной работы “Укроборонопрома”, закупок в этой сфере. Также выделяем на возвратной основе 32 млн грн для “Укроборонопрома”, чтобы компания начала глубокий финансовый аудит своей деятельности”, – написал премьер.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит “Укроборонпрома” начался. По словам Порошенко, аудит “стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета”

“Аудит начался с того, что принято соответствующее решение СНБО, которым обязали “Укроборонпром” предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа секретности, и отобрать тех аудиторов, которые будут иметь доступ к государственной тайне”, – подчеркнул Порошенко.

По материалам РБК-Украина
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