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Выпуск автомобилей Ravon оказался под угрозой

Выпуск автомобилей Ravon оказался под угрозой

Завод американского концерна General Motors в Узбекистане могут закрыть. Это произойдет в том случае, если его руководство не примет на работу ещё 10 000 человек. Речь идет о предприятии в Асаке.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев очень недоволен тем, что этот завод не приносит пользу экономике страны, хотя на него очень рассчитывают. Особой критике подверглась практика поставки оборудования из Южной Кореи.

Завод GM Uzbekistan располагается в Андижанской области, в которой сейчас насчитывается около 134 000 безработных. Не удивительно поэтому, что власти Узбекистана принимают меры для их трудоустройства. Правда, не совсем понятно, каким образом GM может трудоустроить 10 000 новых рабочих. Для того, чтобы это сделать, нужно фактически построить ещё одно производство. А для этого нужны инвестиции.

По материалам autonews.ua
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