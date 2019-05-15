Укргаздобыча уплатила в этом году в бюджеты 470 миллионов рентных платежей

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АО «Укргаздобыча» с начала 2019 года направило в местные бюджеты 471,1 млн гривень рентных платежей за добычу углеводородов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“АО «Укргаздобыча» за январь-апрель 2019 года направило в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 471,1 млн грн рентных платежей”, – говорится в сообщении.
Указано, что 5% от рентных платежей за апрель 2019 года, а это около 115 млн грн, поступит в бюджеты различных уровней 11 областей.
Большая часть этих средств сконцентрирована в двух газодобывающих областях – Харьковской и Полтавской.
Местные бюджеты разных уровней в Харьковской области получат 58 млн грн, в Полтавской области – 48,2 млн грн, тогда как местные бюджеты на Львовщине и Днепропетровщине – 4,1 млн грн и 2,7 млн грн соответственно.
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