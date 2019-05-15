0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Укргаздобыча уплатила в этом году в бюджеты 470 миллионов рентных платежей

Укргаздобыча уплатила в этом году в бюджеты 470 миллионов рентных платежей

АО «Укргаздобыча» с начала 2019 года направило в местные бюджеты 471,1 млн гривень рентных платежей за добычу углеводородов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“АО «Укргаздобыча» за январь-апрель 2019 года направило в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 471,1 млн грн рентных платежей”, – говорится в сообщении.

Указано, что 5% от рентных платежей за апрель 2019 года, а это около 115 млн грн, поступит в бюджеты различных уровней 11 областей.

Большая часть этих средств сконцентрирована в двух газодобывающих областях – Харьковской и Полтавской.

Местные бюджеты разных уровней в Харьковской области получат 58 млн грн, в Полтавской области – 48,2 млн грн, тогда как местные бюджеты на Львовщине и Днепропетровщине – 4,1 млн грн и 2,7 млн грн соответственно.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.