Укргаздобыча уплатила в этом году в бюджеты 470 миллионов рентных платежей

АО «Укргаздобыча» с начала 2019 года направило в местные бюджеты 471,1 млн гривень рентных платежей за добычу углеводородов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“АО «Укргаздобыча» за январь-апрель 2019 года направило в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 471,1 млн грн рентных платежей”, – говорится в сообщении.

Указано, что 5% от рентных платежей за апрель 2019 года, а это около 115 млн грн, поступит в бюджеты различных уровней 11 областей.

Большая часть этих средств сконцентрирована в двух газодобывающих областях – Харьковской и Полтавской.

Местные бюджеты разных уровней в Харьковской области получат 58 млн грн, в Полтавской области – 48,2 млн грн, тогда как местные бюджеты на Львовщине и Днепропетровщине – 4,1 млн грн и 2,7 млн грн соответственно.