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Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 21 мая. Президент назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

По материалам Телеканал 24
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