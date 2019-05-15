"Никто не ощутил": Гройсман назвал сумму, которую Украина заплатила по госдолгу

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Недавно Украина погасила долг на миллиард долларов, а в целом с начала мая 2019 года выплатила 2,7 млрд долларов госдолга.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV.
“В мае мы погасили 2,7 млрд долларов. Кто-то это ощутил? Нет! Ситуация контролируемая. Ежемесячно мы должны выплачивать долги – это серьезные вызовы”, – заявил Гройсман.
Кроме того, Гройсман предупредил новые власти о том, что снижение тарифов приведет к кризису.
Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан отмечал, что в 2019–2020 годах главной задачей Президента Владимира Зеленского станет выплата госдолга.
Как сообщалось, в январе 2019 года Министерство финансов утвердило программу управления государственным долгом. Общие выплаты были предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн. Позже Минфин обновил план выплат – сумма увеличилась до 460,99 млрд грн. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн.
При этом госдолг Украины опустился до безопасного уровня – ниже 60%. Так, по итогам первого квартала 2019 года отношение госдолга к ВВП составило 59%. В начале 2019 года показатель составлял 60,9%.
В правительстве и Национальном банке считают, что справиться с пиковыми выплатами по госдолгу Украине помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ).
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