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Банк Сич разыгрывает 30 тысяч гривен

Банк Сич разыгрывает 30 000 грн. В акции участвуют депозиты более 15 000 гривен, сроком от 6 месяцев.

Главный приз 1 место – 6 000 грн.

2 – 13 место – по 2 000 грн.

Период проведения розыгрыша с 21 мая 2019 по 30 мая 2019 года.

Напоминаем, что с помощью Finance.ua вы можете не только оформить депозит для участия в розыгрыше, но и получить больше с вклада благодаря программе “Бонус к депозиту”.

Получить бонус 💰

По материалам Finance.UA
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