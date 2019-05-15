Что предпринимает Finance.ua после незаконного обыска

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
C момента прошедшего со множеством нарушений обыска в Finance.ua прошло 4 недели. Рассказываем, как развивается эта история для нашего издания.
Сразу после вышедших новостей про обыск редакция получила десятки комментариев поддержки от наших читателей на сайте и в соцсетях. Нам пришло множество писем с сочувствием и предложениями помощи от украинских СМИ и айти-компаний. Около десятка юридических фирм предложили помощь в борьбе за права издания, а адвокат Денис Овчаров подарил копию своей книги «Обыск — признак успеха».
Мы благодарны всем, кто предложил свою поддержку. Сейчас наши юристы оспаривают необоснованный обыск. Ждём рассмотрения наших жалоб на незаконное определение судьи, которая выдала ордер на обыск редакции, и на нарушения законодательства, допущенные правоохранителями во время обыска.
Во время обыска у всех журналистов Finance.ua конфисковали рабочие компьютеры. Судьба изъятого во время обысков оборудования до сих пор не решена. Суд не вынес решения о его аресте, но и возвращать её нам отказываются. Жалобы адвокатов в Голосеевский суд о возвращении имущества попали к той же судье Александре Колдиной, которая ранее выносила определение об обыске.
Скидки и помощь в закупке техники нам предложили крупнейшие украинские интернет-магазины: Алло, Розетка, Фокстрот, LDS, Moyo и компания Lenovo. Мы уже закупили новую технику и редакция работает в обычном режиме.
Мы обратились в Интернет-ассоциацию Украины (ИнАУ), в которой состоит Finance.ua, c просьбой помочь компании. Хотим возобновить свои права в пользовании имуществом, осуществлять публичный контроль за ходом данного уголовного производства, прекратить давление на компанию и защитить репутацию компании.
ИнАУ уже отправила письма Генеральному прокурору, Главе национальной полиции и Главе СБУ.
Мы также отправили жалобу бизнес-омбудсмену, в которой описываем наши претензии к действиям правоохранительных органов.
Finance.ua никак не связан с кредитными мошенниками, дело которых расследуют правоохранители. Нам не предъявляют никаких обвинений, но и не возвращают отобранное имущество. Считаем действия Голосеевской прокуратуры и следственной судьи Колдиной попыткой давления на бизнес. Будем добиваться расследования в отношении причастных к этому лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко снова пойдет в президентыВчера, 15:16 - 3734 28
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 5268 12
Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту2 ч. назад - 1501 6
В Украине отменили "зеленый" тариф для наземных СЭСВчера, 12:14 - 1816 6
Гройсман: снижение тарифов может привести к кризису3 ч. назад - 447 4
Приватбанк отреагировал на сокращение депозитовВчера, 20:19 - 19584 3
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 5268 12
Порошенко снова пойдет в президентыВчера, 15:16 - 3734 28
В делегации США отреагировали на речь ЗеленскогоВчера, 14:45 - 3413
НБУ ужесточил требования по кредитам3 ч. назад - 2506
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихВчера, 15:10 - 267
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2499 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2553
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1081
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3595 2