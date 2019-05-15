Что предпринимает Finance.ua после незаконного обыска

C момента прошедшего со множеством нарушений обыска в Finance.ua прошло 4 недели. Рассказываем, как развивается эта история для нашего издания.

Сразу после вышедших новостей про обыск редакция получила десятки комментариев поддержки от наших читателей на сайте и в соцсетях. Нам пришло множество писем с сочувствием и предложениями помощи от украинских СМИ и айти-компаний. Около десятка юридических фирм предложили помощь в борьбе за права издания, а адвокат Денис Овчаров подарил копию своей книги «Обыск — признак успеха».

Мы благодарны всем, кто предложил свою поддержку. Сейчас наши юристы оспаривают необоснованный обыск. Ждём рассмотрения наших жалоб на незаконное определение судьи, которая выдала ордер на обыск редакции, и на нарушения законодательства, допущенные правоохранителями во время обыска.

Во время обыска у всех журналистов Finance.ua конфисковали рабочие компьютеры. Судьба изъятого во время обысков оборудования до сих пор не решена. Суд не вынес решения о его аресте, но и возвращать её нам отказываются. Жалобы адвокатов в Голосеевский суд о возвращении имущества попали к той же судье Александре Колдиной, которая ранее выносила определение об обыске.

Скидки и помощь в закупке техники нам предложили крупнейшие украинские интернет-магазины: Алло, Розетка, Фокстрот, LDS, Moyo и компания Lenovo. Мы уже закупили новую технику и редакция работает в обычном режиме.

Мы обратились в Интернет-ассоциацию Украины (ИнАУ), в которой состоит Finance.ua, c просьбой помочь компании. Хотим возобновить свои права в пользовании имуществом, осуществлять публичный контроль за ходом данного уголовного производства, прекратить давление на компанию и защитить репутацию компании.

ИнАУ уже отправила письма Генеральному прокурору , Главе национальной полиции и Главе СБУ.

Мы также отправили жалобу бизнес-омбудсмену, в которой описываем наши претензии к действиям правоохранительных органов.

Finance.ua никак не связан с кредитными мошенниками, дело которых расследуют правоохранители. Нам не предъявляют никаких обвинений, но и не возвращают отобранное имущество. Считаем действия Голосеевской прокуратуры и следственной судьи Колдиной попыткой давления на бизнес. Будем добиваться расследования в отношении причастных к этому лиц.