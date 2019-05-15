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Вакарчук назвал источники финансирования его партии

Вакарчук назвал источники финансирования его партии

Украинский певец, лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук заявил, что свою партию он финансирует сам, а также бизнесмены, “которым далеко до олигархов”.

Об этом новый политик заявил в эфире телеканала ICTV.

В частности, певец отметил, что его партия не собирается брать ни копейки у олигархов.

“У нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент”, — пояснил Вакарчук.

При этом он добавил, что избирательная кампания не обязательно должна стоить слишком много, а также отметил, что вкладывает в партию и свои деньги.

“Если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше, чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам”, — заявил Вакарчук.

Справка Finance.ua

  • 16 мая лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук представил партию “Голос”.
По материалам Дело
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