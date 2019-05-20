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Какие подержанные автомобили оказались самыми надежными

Какие подержанные автомобили оказались самыми надежными

Британский журнал What Car, опросив 18 000 владельцев автомобилей в возрасте от 4 до 10 лет, назвал самые надежные б/у машины. В ТОП-10 рейтинга попали целых семь японских подержанных авто.

Победу одержал Toyota Yaris с рейтингом надежности 99,1%. Только 9% владельцев этой модели сообщили, что у нее были те или иные проблемы. Чаще всего – с электроникой.

На втором месте оказался Lexus. У него рейтинг надежности составил 98,8%. От Yaris он отстал совсем немного. Тем не менее, это отличный и надежный автомобиль.

Замкнул тройку лидеров Audi Q3 с дизельным двигателем. У него рейтинг надежности 96,5%.

У компактного кроссовера Mitsubishi ASX рейтинг надежности определили на уровне 96,3%, у Seat Leon – 95,9%, у среднеразмерного кроссовера Lexus RX – 95,4%, у дизельного Honda Civic – 95,0%, у Honda CR-V – 94,6%, у Honda Jazz – 94,2%, а у среднеразмерного кроссовера Volkswagen Touareg – 94,1%.

По материалам autonews.ua
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